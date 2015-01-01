انفوجراف.. صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام الأسبوع الماضي
السبت 13/يوليه/2019 - 09:26 ص
نيفين سمير
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ارتفعت المؤشرات الكويتية بشكل جماعي للأسبوع الثاني على التوالي، بالنشاط الملحوظ في حركة التداولات مع ورود البيانات المالية نصف السنوية للبنوك الكويتية التي جاءت مُحملة بالأرباح.
وسجل المؤشر العام للبورصة ارتفاعاً بنحو 2.97 بالمائة عند مستوى 6127.12 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 5950.47 نقطة، لتبلغ مكاسبه الأسبوعية 176.65 نقطة.
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3.55 بالمائة بإقفاله عند النقطة 6776.83، مقارنة بإقفاله الأسبوع الماضي عند النقطة 6544.28، بأرباح بلغت 232.55 نقطة.
وحقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب أسبوعية بنحو 61.66 نقطة، بإقفاله عند مستوى 4845.41 مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 4783.75 نقطة، ليُسجل ارتفاع أسبوعي بنحو 1.29 بالمائة.
الأحد: ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 6006.29 نقطة.
الاثنين: ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6017.39 نقطة.
الثلاثاء: ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 6096.03 نقطة.
الأربعاء: ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 6126.09 نقطة،
الخميس : ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 6127.12 نقطة
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