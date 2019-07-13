الهجوم على مبنى قناة تلفزيونية أوكرانية في كييف بقاذفة قنابل (صور)
السبت 13/يوليه/2019 - 08:59 ص
مـحــمد حســــــــــين
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أطلق مهاجم مجهول النار على مبنى القناة التلفزيونية 112 أوكرانيا في كييف باستخدام قاذفة قنابل يدوية، ووصفت الشرطة، الحادث بأنه عمل إرهابي، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني للقناة.
وقال تقرير القناة: "في ليلة 13 يوليو، في شارع Dehtiarivska Street 21G في كييف، أطلق شخصان مجهولان النار على مبنى 112 في أوكرانيا باستخدام قاذفة قنابل يدوية"
وذكرت شرطة كييف، أنهم كانوا يبحثون عن المشتبه بهم، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك"
وأوضحت الخدمة الصحفية للشرطة: "عثرت الشرطة على الواجهة التالفة للمبنى وطوقت المنطقة المتاخمة لمسرح الجريمة. وأثناء قيامهم بعملهم، وجدوا الأنبوب المستخدم لقاذفة القنابل اليدوية، والذي سيتم إرساله للفحص".
وكما أشار الموقع الإلكتروني للقناة التلفزيونية، فإنه على الرغم من عدم إصابة أي شخص نتيجة للهجوم، إلا أنه كان هناك ضرر في واجهة المبنى.
В Киеве «112 канал» обстреляли из гранатомета: кадры с места ЧП https://t.co/TU82RsT1l6 pic.twitter.com/cc7QBChOTg— OnPress.info (@onpress_) July 13, 2019
Здание телеканала в Киеве обстреляли из гранатометаhttps://t.co/pHdorMUOr2#гранатомет #Киев #телеканал pic.twitter.com/KNLNBqatzr— Cобытия дня в России (@smnewsru) July 13, 2019
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