خاص| كهربا يفاضل بين 4 عروض.. والزمالك في الصورة

أكد مصدر مقرب من محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك، أن اللاعب لا يزال يفاضل بين 4 عروض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وقال المصدر المقرب من كهربا في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": كهربا لم يحسم وجهته حتي الآن رغم السفر لتركيا، اللاعب يفاضل بين 4 عروض من بينهم نادي دينزلي سبور.









واضاف المصدر، أن كهربا سيعقد جلسات مع مسئوولين الأندية المهتمين بضمه لحسم وجهته المقبلة.









وعن العودة من جديد للزمالك، اشار المصدر إلى أن كل الأمور واردة في ظل العروض التي تقدم للاعب خلال الفترة الحالية.