"التموين" تنهي موسم توريد القمح المحلي في هذا الموعد





وكانت التموين، قد أعلنت في منتصف أبريل الماضي، عن بدء موسم توريد القمح المحلي لهذا العام، وحددت أسعار القمح، بواقع 685 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23.5، وسعر 670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5.





وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التموين، خلال تصريحات سابقة، أنه تم توريد 3 مليون و250 ألف طن من القمح المحلي مند بدء هذا الموسم (2019)، مشيرًا إلى غلق بعض الشون والصوامع لتوريد كافة كميات القمح المحيطة بها.





وأكدت وزارة التموين، منذ بداية الموسم، على ضرورة تذليل أية عقبات تواجه عمليات التوريد، ‌لكي يتم استلام ‌الأقماح بالصوامع المعدنية الحديثة والهناجر والبناكر والشون الأسمنتية ‌المطابقة لشروط التخزين، التى تمت معاينتها، موضحًا بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلى مع عدم تخزين أى أقماح محلية فى الشون الترابية، على أن تدرج كمراكز للتجميع، والتأكد من خلو الصوامع أو الهناجر أو الشون من أى أقماح قديمة، وكذلك إمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة وتحديد أمناء الشون ومندوبين الأمن لكل موقع تخزيني قبل بداية موسم التوريد.









تنهي وزارة التموين والتجارة الداخلية، الاثنين المقبل، موسم توريد القمح المحلي عن العام الحالي 2019، بعد استمرار 3 أشهر، بزيادة نصف شهر عن العام الماضي الذي أغلق في 28 يونيو 2018، معلنة عن استهداف 3 مليون و600 ألف طن من القمح من المزارعين.