عين .. هل يواصل داني ألفيس سلسلة بطولاته؟

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سطر داني ألفيس اسمه في قائمة العظماء الخمسة في منتخب البرازيل بعد قيادته لمنتخب بلاده في الفوز على الأرجنتين بهدفين نظيفين.









وكشفت شبكة أوبتا العالمية للإحصائيات بأن داني ألفيس احتل المركز الخامس في قائمة أكثر لاعبي البرازيل مشاركة فى كوبا أمريكا على مدار التاريخ بعدما خاض المباراة الـ18 فى المسابقة القارية.









وجاء ألفيس خلف الرباعي زيزينيو صاحب الـ 33 مباراة وتافاريل الذي لعب 25 مباراة في كوبا أمريكا وجيلما سانتوس ذو الـ 22 مباراة وروبرتو كارلوس ذو الـ21 مباراة.









كما نجح ألفيس في التتويج بأربعين بطولة محلية وقارية وعالمية طوال مشواره سواء مع الأندية أو منتخب بلاده. واختارت عين الفجر الرياضي ألفيس نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي ..









ولد دانيال ألفيس دا سيلفا والمعروف بداني ألفيس في 6 مايو 1983 بمدينة جوازيرو في ولاية باهيا بالبرازيل.









دومبنجوس ألفيس دا سيلفا والد ألفيس كان يعمل مرازعا وكان يحب كرة القدم حتى تمكن من تدريب الفريق الخاص به. بدأ داني ألفيس ممارسة كرة القدم وهو في السادسة من عمره وكان يلعب في مركز الجناح ولكن والده غير مركزه إلى الظهير الأيمن حتى يتمكن من تسجيل أهداف أكثر. ألفيس كان يعمل مرازعا وتاجرا في شبابه.









انضم ألفيس إلى نادي جوازيرو عام 1996 وهو في الثالثة عشر من عمره واستمر معه لمدة موسمين قبل أن يرحل إلى نادي باهيا عام 1998 وهو في الخامسة عشر من عمره واستمر في صفوف الناشئين بالنادي حتى صعد للفريق الأول عام 2001 وهو في الثامنة عشر من عمره.









سجل ألفيس هدفين لباهيا في 25 مباراة خلال موسم واحد. بدأ ألفيس مشواره الإحترافي الكروي عام 2002 في إسبانيا تحديدًا في صفوف أشبيلية، حيث خاض أول موسم على سبيل الإعارة ثم فعل أشبيلية عقد ألفيس ليصبح دائم في يونيو 2006، وافق أشبيلية على انضمام ألفيس إلى ليفربول ولكن الريدز رفض دفع 8 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات ألفيس وفي ديسمبر 2006، جدد ألفيس عقده مع أشبيلية حتى 2012.









حصل ألفيس على الجنسية الإسبانية والتي بسببها حصل على إعفاء من استخراج تصريح العمل إذا رغب في اللعب في أي دولة أوروبية. في 16 أغسطس 2007، تلقى أشبيلية 3 عروض من تشيلسي لضم ألفيس وقوبلت جميعها بالرفض ليشن ألفيس حرباً كلامية مع جوزيه ماريا ديلنيتو رئيس أشبيلية ولكنه في النهاية أعلن استمراره مع النادي بعد توفيق الأوضاع ظاهرياً.









خاض ألفيس مع أشبيلية 14896 دقيقة في 176 مباراة في البطولات المحلية والأوروبية، منهم 169 مباراة خاضها كأساسي و7 مباريات كاحتياطي، تم استبدال ألفيس في 15 مباراة شارك فيها، لم يشارك ألفيس في 9 مباريات كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل ألفيس 13 هدف لأشبيلية. فاز ألفيس مع أشبيلية ب 5 بطولات، بطولة كأس إسبانيا وكأس السوبر الإسباني وبطولتي يوروبا ليج وبطولة كأس السوبر الأوروبي.









في 2 يوليو 2008، انضم ألفيس إلى برشلونة مقابل 23 مليون جنيه إسترلينى بالإضافة إلى 7 مليون جنيه إسترلينى حافز آداء.









خاض ألفيس مع برشلونة 32451 دقيقة في 385 مباراة في البطولات المحلية والأوروبية، منهم 360 مباراة خاضها كأساسي و25 مباراة كاحتياطي، تم استبدال ألفيس في 43 مباراة شارك فيها، لم يشارك ألفيس في 85 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل ألفيس 21 هدف لبرشلونة.









فاز ألفيس مع برشلونة ب 23 بطولة، 6 بطولات دوري و4 بطولات كأس إسبانيا و4 بطولات كأس السوبر الإسباني و3 بطولات دوري أبطال أوروبا و3 بطولات كأس السوبر الأوروبي و3 بطولات كأس العالم للأندية.









في 27 يونيو 2016، على الرغم من أن عقد ألفيس مع برشلونة كان مستمراً حتى 30 يونيو 2017 إلا أن إدارة البلوجرانا سمحت له بالرحيل إلى يوفنتوس الإيطالي مجانًا.









إنضم ألفيس للسيدة العجوز بعقد لمدة موسمين مع وجود بند التجديد لموسم آخر حيث خاض ألفيس مع يوفنتوس 2691 دقيقة في 36 مباراة في البطولات المحلية والأوروبية، منهم 30 مباراة خاضها كأساسي و3 مباريات كاحتياطي، تم استبدال ألفيس في 7 مباريات شارك فيها، لم يشارك ألفيس في 19 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل ألفيس 6 أهداف ليوفنتوس.. فاز ألفيس مع يوفنتوس ببطولتين، بطولة دوري وبطولة كأس إيطاليا.









في 12 يوليو 2017، انتقل ألفيس إلى باريس سان جيرمان لمدة موسمين مجانًا. خاض ألفيس مع سان جيرمان 5692 دقيقة في 76 مباراة في البطولات المحلية والأوروبية حتى الآن، منهم 63 مباراة خاضها كأساسي و13 مباراة كاحتياطي، تم استبدال ألفيس في 12 مباراة شارك فيها، لم يشارك ألفيس في 22 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل ألفيس 8 أهداف لPSG حتى الآن.









قاد ألفيس باريس سان جيرمان للفوز ب 6 بطولات حتى الآن، بطولتي دوري وبطولة كأس فرنسا وبطولة كأس الرابطة الفرنسية وبطولتي كأس الأبطال الفرنسية.









* مشواره الدولي :

انضم ألفيس لمنتخب البرازيل تحت 20 عامًا عام 2003 وصعد للمنتخب الأول عام 2006 وهو في الثالثة والعشرون من عمره.









خاض ألفيس مع منتخب البرازيل 8238 دقيقة في 112 مباراة حتى الآن، منهم 87 مباراة خاضها كأساسي و25 مباراة كاحتياطي، تم استبدال ألفيس في 13 مباراة شارك فيها، لم يشارك ألفيس في 28 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل ألفيس 8 أهداف للبرازيل حتى الآن.









قاد ألفيس البرازيل للتتويج ببطولة كوبا أمريكا مرتين عامي 2007 و2019 وكأس القارات مرتين عامي 2009 و2013 وبطولة كأس العالم للشباب 2003.



