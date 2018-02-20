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الطماطم بـ 4 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم السبت 13-7-2019 في سوق العبور

السبت 13/يوليه/2019 - 09:01 ص
الطماطم بـ 4 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم السبت 13-7-2019 في سوق العبور
اسعار الخضروات اليوم السبت
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الفجر الاقتصادي
 
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استقرت أسعار الخضروات اليوم السبت 13-7-2019 عند نفس معدلاتها، في ظل حالة من الاستقرار تخيم على الأسواق لتناسب العرض مع الطلب. 

وتراوحت أسعار الطماطم من 1.50 إلى 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 3.80 إلى 5 جنيهات، والبصل من 2.50 إلى 3.50 جنيه، ووصل سعر كيلو الكوسة 2.50 إلى 5 جنيهات، والفاصوليا بـ12 جنيهات، والفلفل الرومي بـ 3 جنيهات، والثوم بـ 3 جنيهات، والليفت بجنيهين.

ووصل سعر كيلو باذنجان بلدي 1.50 إلى 3 جنيهات والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 1.5 جنيه، والملوخية 4 جنيه ويترواح سعر كيلو الليمون البلدي من 15 إلى 30 جنيه.
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