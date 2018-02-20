الطماطم بـ 4 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم السبت 13-7-2019 في سوق العبور

استقرت أسعار الخضروات اليوم السبت 13-7-2019 عند نفس معدلاتها، في ظل حالة من الاستقرار تخيم على الأسواق لتناسب العرض مع الطلب.





وتراوحت أسعار الطماطم من 1.50 إلى 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 3.80 إلى 5 جنيهات، والبصل من 2.50 إلى 3.50 جنيه، ووصل سعر كيلو الكوسة 2.50 إلى 5 جنيهات، والفاصوليا بـ12 جنيهات، والفلفل الرومي بـ 3 جنيهات، والثوم بـ 3 جنيهات، والليفت بجنيهين.





ووصل سعر كيلو باذنجان بلدي 1.50 إلى 3 جنيهات والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 1.5 جنيه، والملوخية 4 جنيه ويترواح سعر كيلو الليمون البلدي من 15 إلى 30 جنيه.