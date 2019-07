اجتمع نجوم فيلم " Once Upon A Time In Hollywood " لالتقاط صور جلسة تصوير فوتو كول رسمية للفيلم بمدينة لوس أنجلوس، وبمشاركة مخرج الفيلم كوينتن ترانتينو.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اللقطات الرسمية من كواليس إجراء الفوتو كول، التي شارك بها النجم براد بت والنجمة مارجو روبي والنجم ليوناردو دي كابريو. ويأتي ذلك بعد أن سبق وصرح المخرج كوينتن ترانتينو أن هذا الفيلم التاسع له قد يكون الأخير بمجال الإخراج السينمائي بهوليوود.