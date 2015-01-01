الناتو: نشعر بالقلق إزاء حيازة تركيا لصواريخ إس-400
السبت 13/يوليه/2019 - 08:59 ص
وكالات
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عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس الجمعة، عن ”القلق“ إزاء حيازة تركيا على منظومة الصواريخ الروسية ”إس-400″.
جاء ذلك بعد إعلان
أنقرة أنها بدأت تسلّم أولى شحنات معدات هذه المنظومة.
وقال مسؤول في
الحلف: ”نشعر بالقلق إزاء التداعيات المحتملة لقرار تركيا حيازة منظومة إس-400″، عقب
تحذيرات متكررة من أن المنظومة الروسية تتعارض مع أنظمة الحلف الذي يضم تركيا.
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