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الناتو: نشعر بالقلق إزاء حيازة تركيا لصواريخ إس-400

السبت 13/يوليه/2019 - 08:59 ص
الناتو: نشعر بالقلق إزاء حيازة تركيا لصواريخ إس-400
صواريخ إس-400
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وكالات
 
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عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس الجمعة، عن ”القلق“ إزاء حيازة تركيا على منظومة الصواريخ الروسية ”إس-400″.

 

جاء ذلك بعد إعلان أنقرة أنها بدأت تسلّم أولى شحنات معدات هذه المنظومة.

 

وقال مسؤول في الحلف: ”نشعر بالقلق إزاء التداعيات المحتملة لقرار تركيا حيازة منظومة إس-400″، عقب تحذيرات متكررة من أن المنظومة الروسية تتعارض مع أنظمة الحلف الذي يضم تركيا.

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