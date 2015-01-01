الناتو: نشعر بالقلق إزاء حيازة تركيا لصواريخ إس-400

عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس الجمعة، عن ”القلق“ إزاء حيازة تركيا على منظومة الصواريخ الروسية ”إس-400″.

جاء ذلك بعد إعلان أنقرة أنها بدأت تسلّم أولى شحنات معدات هذه المنظومة.

وقال مسؤول في الحلف: ”نشعر بالقلق إزاء التداعيات المحتملة لقرار تركيا حيازة منظومة إس-400″، عقب تحذيرات متكررة من أن المنظومة الروسية تتعارض مع أنظمة الحلف الذي يضم تركيا.