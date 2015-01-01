شرطة جبل طارق تفرج عن أفراد طاقم الناقلة الإيرانية المحتجزة
السبت 13/يوليه/2019 - 08:38 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
قالت شرطة جبل طارق إنها أفرجت عن كل أفراد
طاقم الناقلة الإيرانية جراس 1 الأربعة بكفالة
دون توجيه اتهامات لهم بعد احتجاز الناقلة الأسبوع الماضي للاشتباه بانتهاك العقوبات
الأوروبية بنقلها النفط إلى سوريا.
وكانت شرطة جبل طارق قد قالت في وقت سابق
يوم الجمعة إنها اعتقلت الاثنين الآخرين من أفراد طاقم الناقلة الإيرانية بعد يوم واحد
من اعتقال قبطان الناقلة وكبير ضباطها.
وقالت الشرطة في بيان إنه تم الإفراج عن كل أفراد الطاقم الأربعة بكفالة مع شروط . ولم تدل بتفاصيل ولكنها قالت إن التحقيقات جارية وإن الناقلة ما زالت محتجزة.
Advertisements
المزيد عن: ناقلة النفط شرطة جبل طارق ايران احتجاز الناقلة
- الشرطة الأسترالية تفرج عن رجل بكفالة يشتبه في إعداده هجوم على طائرة
- بنجلادش تفرج بكفالة عن اثنين من صحفيى ميانمار
- مصدر: القضاء الليبي يماطل في محاكمة اثنين من البحارة الروس
- المفوضية الأوروبية ترفض التعليق على الناقلة المضبوطة في جبل طارق
- واشنطن: توقيف ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق "نبأ ممتاز"
- تعرف على جنسيات وعدد بحارة ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة
- جبل طارق: احتجزنا الناقلة الإيرانية دون طلب حكومات أخرى
- سلطات جبل طارق تنفي احتجاز الناقلة الإيرانية بطلب أمريكي
- سلطات جبل طارق تمدد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية 14 يوما
- جبل طارق تفرج عن أفراد طاقم الناقلة الإيرانية المحتجزة