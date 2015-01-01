انفوجراف.. بورصة البحرين تصعد 0.18% خلال أسبوع

أنهت بورصة البحرين آخر جلسات الأسبوع الماضي، على انخفاض بعد هبوط معظم قطاعاتها القيادية ، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.18 بالمائة، بما يُعادل 2.82 نقطة، لتصل إلى 1537.09 نقطة نهاية اليوم ، مقابل 1539.91 نقطة في جلسة الأربعاء.





وبلغ حجم التداولات 3.117 مليون سهم، بسيولة 711.378 دينار، في حين هبطت القيمة السوقية بقيمة 15 مليون دينار من 9.666 مليار دينار إلى 9.651 مليار اليوم الخميس.





وهبطت قطاعات البنوك التجارية، والخدمات، والاستثمار، بينما استقر دون تغيير قطاع الصناعة.





واحتل قائمة الأكثر ربحاً سهم بنك البحرين الإسلامي، بينما جاء في صدارة القائمة الحمراء سهم بي. أم. أم. أي.





كما احتل سهم البنك الأهلي المتحد- البحرين قائمة الأكثر نشاطاً من حيث الكميات بعدما شهد تداول 1.10 مليون سهم.





وهبط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.62 بالمائة و تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 0.26 بالمائة.





وعلى الجانب الآخر، ارتفع كل من سهم مؤسسة ناس بنسبة 4.17 بالمائة، ثم سهم مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة في بورصة البحرين، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 0.84 بالمائة، بينما استقرت أسهم شركة ألمنيوم البحرين المعروفة باسم (ألبا)، وبنك البحرين الوطني، وعقارات السيف.





الأحد : ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 1537.05 نقطة،





الأثنين : تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1532.83 نقطة .





الثلاثاء : ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، ، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1538.31 نقطة





الأربعاء : ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، ببنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1539.91 نقطة.





الخميس : تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، ، بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1537.09 نقطة.