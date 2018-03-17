"مباشر قطر" تفضح مخطط تميم فى تشوية التحالف العربي
السبت 13/يوليه/2019 - 08:31 ص
وكالات
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قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"،إن الخلايا الإعلامية لتنظيم الحمدين تواصل عملها الدؤوب لتشويه صورة التحالف العربى الذى استطاع أن يفضح السياسات الخبيثة التى ينتهجها ضد أشقائها العرب بدعمه المتواصل للمليشيات الإرهابية، حيث باتت الخلايا الإلكترونية والإعلامية التى يمولها النظام القطرى نسخة مطابقة لميليشيا الحوثى الإرهابية فى الأجندة والأهداف.
وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية، :"صحيفة العربى اللندنية أشارت إلى ارتفاع مستوى التنسيق الإعلامى خلال الآونة الأخيرة بين الدوحة وكوادر إعلامية فى مسقط فيما يتعلق بالملف اليمنى للدفاع عن المليشيات الإرهابية، مؤكدة أن الحملات المتصاعدة ضد التحالف العربى فى الأيام الماضية هى إحدى نتائج هذا التنسيق الذى حشدت له العصابة القطرية وحلفاؤها الكثير من إمكانياتهم الإعلامية والمادية.
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