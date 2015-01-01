اليوم.. وزيرة البيئة تتفقد عددا من المشروعات بالغردقة



وأضاف أن الزيارة تشمل أيضا زيارة الوزيرة لسوق الدهار، مؤكدا أنه سيتم توزيع الشنط والأكياس صديقة البيئة على الأهالي، تشجيعا على قرار اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بمنع الأكياس البلاستيكية لكونها تضر بالبيئة خاصة بالكائنات البحرية.

وقال مصدر، إن وزيرة البيئة سوف تقوم بزيارة تفقدية لعدد من المشروعات منها مصنع تدوير المخلفات بالإضافة إلى عدد من مناطق التطوير الحضري بمدينة الغردقة.