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اليوم.. وزيرة البيئة تتفقد عددا من المشروعات بالغردقة

السبت 13/يوليه/2019 - 08:27 ص
اليوم.. وزيرة البيئة تتفقد عددا من المشروعات بالغردقة
وزيرة البيئة ياسمين فؤاد
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محمد طه
 
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تتفقد اليوم السبت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عددا من المشروعات البيئية والحضرية بمدينة الغردقة.

وقال مصدر، إن وزيرة البيئة سوف تقوم بزيارة تفقدية لعدد من المشروعات منها مصنع تدوير المخلفات بالإضافة إلى عدد من مناطق التطوير الحضري بمدينة الغردقة.

وأضاف أن الزيارة تشمل أيضا زيارة الوزيرة لسوق الدهار، مؤكدا أنه سيتم توزيع الشنط والأكياس صديقة البيئة على الأهالي، تشجيعا على قرار اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بمنع الأكياس البلاستيكية لكونها تضر بالبيئة خاصة بالكائنات البحرية.
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