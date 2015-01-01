تعرف على موعد عرض "المتفائل" لسامح حسين على المسرح القومي





أعلن القائمون على مسرحية "المتفائل" للفنان سامح حسين، افتتاحها يوم 25 من الشهر الجاري.





وأوضح الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف مدير المسرح القومي، في تصريحات صحفية، أن فريق العمل حاليًا يجري البروفات المكثفة ويضع اللمسات النهائية من ديكور وملابس وموسيقي واستعراضات .





كان سامح حسين، طرح منذ يومين الأفيش الخاص بمسرحية "المتفائل" ويظهر فيه برفقة الفنانة سهر الصايغ التى تشاركه البطولة لأول مرة.





ويشارك فى بطولة العرض أحمد صيام، ويوسف إسماعيل، وسوسن ربيع، وتامر الكاشف، وزكريا معروف، ومصطفى سامى، وأمجد الحجار، آيات مجدى ، طارق راغب ، احمد سمير ، نانسى نبيل ، أمجد ايهاب ، عبده بكرى.





موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق على، عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام.



