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عبير صبري تظهر بنيولوك جديد (صورة)

السبت 13/يوليه/2019 - 07:30 ص
عبير صبري تظهر بنيولوك جديد (صورة)
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شاركت عبير صبري جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، بعد أن غيرت لون شعرها الأسود إلى اللون الأشقر المائل للفضي.
 
وعلقت على الصورة التي ظهرت خلالها برفقة الفنان هاني عادل، قائلة إنها تحضر للمشاركة في مسلسل "نصيبي وقسمتك".

وحازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، واختلفت الآراء حول لون الشعر الجديد الذي اختارته عبير صبري.



عبير صبري تظهر بنيولوك جديد (صورة)
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