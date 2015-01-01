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سفير البحرين في روسيا: علاقاتنا مع موسكو ليست سياسية فقط

السبت 13/يوليه/2019 - 07:02 ص
سفير البحرين في روسيا: علاقاتنا مع موسكو ليست سياسية فقط
أحمد الساعاتي
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أكد سفير مملكة البحرين لدى روسيا، أحمد الساعاتي، على أن الزيارات الشبابية والرياضية تبني علاقات قوية بين الشعوب والدول، وأن العلاقات مع روسيا لا تقتصر فقط على السياسية ، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك للانباء .
 
و قال سفير مملكة البحرين لدى روسيا، في حديث لوكالة "سبوتينك": "نحن لا نقتصر بالعلاقات مع روسيا فقط على العلاقات السياسية، بالعكس فالعلاقات الاجتماعية هي التي تفتح الباب للعلاقات السياسية والاقتصادية".
 
وأشار الساعاتي إلى زيارة الرحالة يوسف محمد الجناحي، إلى روسيا قائلا "المهندس يوسف الذي جاء بدراجته النارية من البحرين وعبر المملكة العربية السعودية وتركيا، ومر عبر أوروبا الشرقية ووصل حتى سان بطرسبرغ، ووصل إلى موسكو يوم أمس، وهي رحلة طويلة حوالي 10 آلاف كم وكما قال إنه زار حتى الآن 16 دولة، هذه الزيارات الشبابية والرياضية تبني علاقات قوية بين الشعوب والدول".
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