بعد انضمامه لبرشلونة.. جريزمان يتفوق على ميسي

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن أنطوان جريزمان النجم الفرنسي وصفقة برشلونة الجديد، أصبح يتفوق على كل نجوم الفريق بماةفيهم ليونيل ميسي.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن العقد المبرم بين برشلونة وجريزمان يتضمن شرط جزائى تبلغ قيمته 800 مليون يورو.





وأشارت الصحيفة إن ذلك المبلغ يتفوق فيه الوافد الجديد على ليونيل ميسي الذى يبلغ الشرط الجزائي في عقده 700 مليون يورو فقط.





وتفوق جريزمان أيضاً على جيرار بيكيه وسيرجي روبيرتو و أومتيتي وسيرجيو بوسكيتس الذى يأتى الشرط الجزائي لهم بقيمة 500 مليون يورو.