تداول صورة لـ"بوراك أوزجيفيت قبل الشهرة





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للممثل التركي بوراك أوزجيفيت. وتبين أنها تعود إلى ما قبل دخوله عالم الشهرة.





وبدا في الصورة بملامح مختلفة جدًا عن ملامحه الحالية ما أثار السخرية في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشر الصورة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويأتي هذا بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها زيارة أوزجيفيت إلى بيروت وانتشار فيديوهات أظهرت تدافع عدد كبير من المعجبين وسط الصراخ والبكاء في أحد المتاجر التي زارها ما استدعى تدخل رجال الأمن.



















