آخر صورة لتومي عمران قبل وفاته
السبت 13/يوليه/2019 - 06:27 ص
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة، رجح البعض أنها آخر صورة نشرها الفنان تومي عمران قبل وفاته حيث ارتدى بدلة سوداء رسمیة.
كان الجمهور الخليجي، تفاجأ بوفاة الفنان السعودي تومي عمران، بعدما نشر حسابه على "تويتر" وفاته بشكل مفاجئ الشهر الماضي.
وأوضحت شقيقة تومي، أن شقيقها الذي توفي عن عمر (36 عاماً)، كان يقضي إجازته معها في مدينة الخبر قبل أن يسقط فجأة مغشياً عليه، إذ كان يعاني من ورم في الدماغ ولم يكن يعرف ذلك ولا أي أحد من عائلته.
وأضافت أنه دخل في غيبوبة لمدة شهرين، وتوفي يوم 12 يونيو الماضي ودفن في اليوم التالي، مشيرة إلى أنهم كانوا في حالة يرثى لها بعد وفاته لذلك لم يفكروا في إعلان نبأ وفاته في حينه.
وكان تومي قد ولد في ولاية كاليفورنيا الأميركية من أب سعودي وأم تركية وعاش حياته في فرنسا، وكانت زيارته الأولى للمملكة وهو في عمر 15 عاماً للحصول على بطاقة تعريف شخصية.
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