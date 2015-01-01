انقسام في ريال مدريد بشأن ضم هدف برشلونة

أشار موقع " le10 sport" الفرنسي، إلى وجود حالة انقسام داخل أروقة نادي ريال مدريد، بخصوص إمكانية الدخول على خط المفاوضات مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.





وكان نيمار قد قال في تصريحات صحفية أن مسؤولي باريس سان جيرمان قد أبدوا موافقتهم له بالرحيل في حال وصول عرض مُناسب إليهم.





ويرى فلورنيتنو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، ضرورة التعاقد مع البرازيلي نيمار هذا الصيف ولكن رأيه يصطدم بعدم رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي لا يريد اللاعب وأن ضمه سيكون دون جدوى.