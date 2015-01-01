تعرف على عدد مشاهدات الإعلان التشويقي لـ"Stranger things‎"(فيديو)





حقق مسلسل Stranger things‎ الخيالي العلمي أعلى نسبة مشاهدة، من بين كل المسلسلات والأفلام خلال الأيام الأربعة الأولى لعرضه، على خدمة البث التدفقي لـ "نتفليكس".





وحلق الجزء الثالث من مسلسل Stranger things‎ "سترينغر ثينغز" برقم قياسي عالمي جديد من حيث عدد مشاهديه، الذي بلغ بعد أربعة أيام من عرضه 40.7 مليون على بوابة "نتفليكس".





وفي ذات السياق حقق الإعلان التشويقي للمسلسل حتى الآن أكثر من 14,573,039 عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.







