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يوفنتوس يحسم موقفه من ضم هدف ريال مدريد

السبت 13/يوليه/2019 - 05:47 ص
يوفنتوس يحسم موقفه من ضم هدف ريال مدريد
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مني العوضي
 
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أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن نادي يوفنتوس قد حسم موقفه النهائي من مسألة إعادة الفرنسي الدولي بول بوجبا "26 عاماً" إلى تورينو مجدداً هذا الصيف.


ونافس نادي يوفنتوس على ضم بوجبا مع ريال مدريد منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصةً أن اليوفي كان يريد التعاقد مع صفقة قوية في وسط الملعب للمنافسة على بطولة دوري أبطال آسيا.


وأكدت الصحيفة البريطانية، على أن بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس قد صرف النظر عن ضم بوجبا وقرر أن يضع اليوفي نصب عينيه على صفقات جديدة بالاتفاق مع مينو رايولا وكيل الفرنسي.


وكان ريال مدريد قد دخل في مفاوضات جادة مع بول بوجبا بناءاً على طلب من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يحلم بتكوين تشكيلة قوية بالموسم الجديد.
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