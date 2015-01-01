ليفربول يرصد 75 مليون يورو لضم نجم ريال مدريد

ذكرت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية إهتمام ليفربول الإنجليزي بالتعاقد مع مع الدولى الإسبانى ماركو أسينسيو، نجم فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأضافت الصحيفة أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول طلب من إدارة النادي الت عاقد مع "اسينسيو" خلال فترة الانتقالات الصيفية، ورصدت إدارة النادي الإنجليزي 75 مليون يورو لحسم صفقة نجم ريال مدريد.





وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد مستعد للتخلى عن أسينسيو مقابل الحصول على السنغالى ساديو مانى الذى يرغب الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى للميرنجى فى التعاقد معه، خاصة فى ظل تألقه اللافت للنظر مع ليفربول فى الموسم الماضى، إلى جانب تألقه مع منتخب بلاده السنغال فى بطولة كأس أمم أفريقيا.





ويرغب "كلوب" في ضم "اسينسيو" بسبب خبرته الكبيرة في دوري أبطال أوروبا، كما يري أنه سيخدم خطته فى الجانب الهجومى خلف المهاجمين خاصة أنه يستطيع أن يلعب فى أكثر من مركز إلى جانب سرعته ودقة تصويبه على المرمى.