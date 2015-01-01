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إليسا تخرج عن صمتها وترد على إهانة مدير مهرجان قرطاج لها

السبت 13/يوليه/2019 - 05:16 ص
إليسا تخرج عن صمتها وترد على إهانة مدير مهرجان قرطاج لها
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خرجت المطربة اللبنانية إليسا، عن صمتها لترد على إهانة مختار الرصاع، مدير مهرجان قرطاج التي وجهها لها مدير مهرجان قرطاج، بعد سخريته من لقبها ”ملكة الإحساس“.

وغردت إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قائلة "الناس بتروح وبتجي واليسار بتبقى ملكة قرطاج".

كان الرصاع: صرح قائلًا ”إليسا ما تعجبنيش“، كما قال إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تغني بإحساس وليس إليسا.

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