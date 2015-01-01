صفقة جيرمان من الألف إلى الياء
السبت 13/يوليه/2019 - 05:06 ص
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حسم نادي برشلونة صفقة ضم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد ليمثل صفوف البارسا لمدة 5 سنوات بعد أن توصل الطرفين لاتفاق بعد مفاوضات جادة بينهما منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ودفعت إدارة نادي برشلونة قيمة كسر الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو، ليمثل جريزمان صفوف البارسا بدايةً من الموسم الجديد.
ووقع جريزمان عقدًا مع نادي برشلونة لمدة 5 مواسم من 2019 حتى 30 يونيو 2024، مع شرط شراء جزائي قيمته 800 مليون يورو.
وتقرر أن يصل أنطوان جريزمان إلى برشلونة يوم السبت الموافق 13 يوليو، وسيكمل بعد ذلك الاختبارات الطبية ويتم تقديمه، لكن لن يشهد الكامب نو حضور جمهور البارسا بسبب أعمال الصيانة.
ودفعت إدارة نادي برشلونة قيمة كسر الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو، ليمثل جريزمان صفوف البارسا بدايةً من الموسم الجديد.
ووقع جريزمان عقدًا مع نادي برشلونة لمدة 5 مواسم من 2019 حتى 30 يونيو 2024، مع شرط شراء جزائي قيمته 800 مليون يورو.
وتقرر أن يصل أنطوان جريزمان إلى برشلونة يوم السبت الموافق 13 يوليو، وسيكمل بعد ذلك الاختبارات الطبية ويتم تقديمه، لكن لن يشهد الكامب نو حضور جمهور البارسا بسبب أعمال الصيانة.
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