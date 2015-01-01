صفقة جيرمان من الألف إلى الياء

حسم نادي برشلونة صفقة ضم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد ليمثل صفوف البارسا لمدة 5 سنوات بعد أن توصل الطرفين لاتفاق بعد مفاوضات جادة بينهما منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ودفعت إدارة نادي برشلونة قيمة كسر الشرط الجزائي في عقد الل اعب مع أتلتيكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو، ليمثل جريزمان صفوف البارسا بدايةً من الموسم الجديد.





ووقع جريزمان عقدًا مع نادي برشلونة لمدة 5 مواسم من 2019 حتى 30 يونيو 2024، مع شرط شراء جزائي قيمته 800 مليون يورو.