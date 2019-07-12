بعد تكريمه.. محمد رمضان يشعل مهرجان بياف بـ"مافيا" (فيديو)
السبت 13/يوليه/2019 - 04:45 ص
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أشعل محمد رمضان مهرجان بياف بأغنيته الشهيرة "مافيا" وذلك خلال تسلمه جائزة مسلسله الأخير "زلزال" الذي عرض في رمضان الماضي.
كان مهرجان "بياف" الذي يقام حاليا في ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت، كرم الفنان محمد رمضان وذلك خلال حفل افتتاح الدورة العاشرة من المهرجان.
ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لتكريم محمد رمضان عن مسلسله الأخير "زلزال" الذي عرض في رمضان الماضي.
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