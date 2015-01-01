عاجل.. نتيجة الثانوية العامة لحظة بلحظة





وتستعرض "الفجر" في تقريرها التالي أبرز الموضوعات التي يمكنك الاطلاع عليها ومعرفة كل ما يدور في عقلك عن الثانوية العامة ونتيجة الثانوية العامة، وكافة الأخبار المتعلقة بالتنسيق.





وفي إطار الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر الإلكترونية، لطلاب الصف الثالث الثانوية، وفي إطار حالة التأهب داخل كل بيت لديهم طلاب في الثانوية، تستعد الأسر المصرية لاستقبال نتيجة الثانوية العامة التي من المقرر أن تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة فور اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.





تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لطلاب الثانوية العامة، قبل ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي واعتمادها بساعات قليلة، كافة المعلومات والتفاصيل عن النتيجة والتنسيق.