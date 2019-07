بدء العد التنازلي لعرض النسخة الحية لـ"The Lion King"

تستمر شركة ديزنى فى بث حملتها الترويجية للفيلم الأشهر فى تاريخ الرسوم المتحركة The Lion King، الذى يعاد بنسخة حيه من جديد فى صالات السينمات بعد 20 عاما من طرح النسخة الأولى له.





وتبقي 7 ايام فقط على عرض الفيلم، فيما تتطلع شركة ديزنى بالسيطرة على شباك التذاكر بفيلمها الجديد فى أسبوعه الأول، بعد النجاح الكبير الذى يحققه فيلمها الحالى Toy Story 4.





وبحسب مؤشرات تتبع الإيرادات التى نشرتها صحيفة فاريتى، أن فيلم ديزنى الجديد من المرجح ان يكسر حاجز التوقعات بتحقيق 150 مليون دولار إيرادات فى أسبوعه الأول، وتأتى تلك التوقعات بعد نجاح عدد من الأفلام التى عرضت الفترة الماضية والتى تسببت فى انتعاش سوق أفلام ديزنى.