الاتحاد يتعاقد مع نجم شباب برشلونة
السبت 13/يوليه/2019 - 04:10 ص
محمد الصو
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نجح نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في الحصول على خدمات طارق الدالي ظهير أيسر فريق اللامسيا ببرشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووقع اللاعب مساء أمس على عقود انتقاله لمدة 3 مواسم مقبلة، في حضور طلعت يوسف المدير الفني للفريق، لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد.
ويسعى زعيم الثغر في التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزة، خاصة أن الفريق سيشارك بأكثر من بطولة بالموسم الجديد أبرزها الدوري العام وكأس مصر وكأس محمد الخامس أبطال العرب.
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