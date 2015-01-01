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إصابة 16 شخصا في حادث تصادم مروع على طريق "رافد جمصة" بالدقهلية

السبت 13/يوليه/2019 - 06:19 ص
إصابة 16 شخصا في حادث تصادم مروع على طريق رافد جمصة بالدقهلية
حادث تصادم مروع
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محمد كشك
 
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شهد طريق المنصورة رافد جمصة الدولى الساحلي إصابة 16 شخصا من بينهم أسرة كاملة على أثر حادث تصادم بين 4 سيارات على الطريق المعروف بطريق الموت.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية يفيد بإصابة 16 في حادث سير على طريق المنصورة جمصة.

وانتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين تصادم 4 سيارات من بينهم ملاكي وأخرى بيجو أجرة تحمل لوحات رقم ٣٤١٦ أجرة دقهلية، مما أسفر عن إصابة 16 شخصا، وجار نقل المصابين للمستشفى، وجارِ تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.
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