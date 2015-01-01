مشاهد تلخص رحلة "ديسكو مصر" لزمن الفن الجميل في حفل "النجوم" بالساحل (صور)





أحيا ثلاثي أضواء الديسكو، حفلهم الأول بشكل منفرد، تحت عنوان "ريدبل ديسكو النجوم"، والمنظم بجولة بورتو مارينا، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور من مختلف الأعمار وعشاق المزيكا.





وبدات فقرات الحفل باستقبال حار من الجمهور، حيث قدم الفريق باقة من ألمع أغاني الألبوم من جيل التسعينات، وبأشكال مختلفه مدمجة بريمكسات الديسكو.





عقب ذلك هل على الحفل فنان جيل التسعينات المطرب حسام حسني، ليقدم أغنيته الشهيرة التي تحمل عنوان "كل البنات بتحبك"، على طريقة مزيكا الديسكو.





فيما استقل المسرح الفنان وسط أجواء حماسية الفنان هاني الدقاق مطرب فريق "شارموفرز"، ليقدم أغنية "شيروفوبيا"، تلاه أخذ المطرب إيهاب توفيق الجمهور في رحله إلى جيل الثمانينات والتسعينات بغناء أغنية "الله عليك يا سيدي"، والتي لاقت استحسان الجمهور ليقدمها بشكل مختلف لأول مرة بالريمكس الشرقي الذي قدمه "ثلاثي اضواء الديسكو".





جدير بالذكر أن هذا الحفل منظم بمناسبة طرح الفريق لألبوم "ديسكو النجوم"، والذي أكد شادي وصفي، عضو الفريق، أن الألبوم تم بذل الكثير من الجهد فيه لإخراجه بالشكل المناسب للجمهور، بجانب تقديم أفكار وموسيقية جديدة، ستكون مفاجأة لمحبي "ديسكو مصر".





يشار الى ان "ديسكو مصر" من أشهر تجارب الموسيقى الإلكترونية في وسط الإندي سين بمصر، ويضم الثنائي مصطفى الشريف وعمرو عماد، وشادي وصفي، واشتهرت بتقديمها "مكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغاني العربية والأجنبية، ومنها بعض التراكات "الأصلية"، ومن أبرز أعمالها "تانجو" للفنانة اللبنانية ياسمين حمدان، و"على ورق الفل دلعني" للفنانة القديرة خضرة خضر، وتراك الرسوم المتحركة "بوكيمون".



