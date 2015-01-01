أطباء أمريكيون يتحدثون عن سرطان الرحم بمركز أورام الفيوم اليوم





تستضيف الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام بالفيوم، اليوم، عددا من الأساتذة والأطباء بالجامعات الأمريكية، خلال اليوم العلمي الذي تنظمه بقاعة مؤتمرات مركز أورام الفيوم.





ويُقام اليوم العلمي الساعة التاسعة والنصف صباحا، ويتحدث حول سرطان عنق الرحم، وفيروس الورم الحليمي البشري، ويحاضر فيها الدكتورة كوثر طلعت، أستاذ مشارك كلية الطب جامعة (جون هوبكنز)، والدكتور أحمد سيكتوري، أستاذ أمراض النساء والتوليد ورئيس أقسام النساء بمجموعة مستشفيات دار الفؤاد، والاستاذة الدكتوره هدى عامر الأستاذ بجامعة أوهايو الأمريكية.





ويدير الندوة العلمية الدكتور صلاح أبوطالب، أحد كبار استشاري الجراحة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وله باع كبير في العمل العام، ودائما ما يسعى لتقديم حلول طبية متطورة لخدمة وراحة المرضى.





يُذكر أن الجمعية العلمية للأورام تضم العديد من أبناء المحافظة وخبرات طبية، تم تأسيسها وإشهارها بوزارة التضامن الاجتماعي وهي قائمة على التبرعات، وتقدم خدماتها على أعلى مستوى للتخفيف عن أعباء المرضى ومحاولة منهم لتقديم حلول طبية مستفيضة للقضاء على هذا المرض اللعين، والمساهمة في تقليل قوائم الانتظار وراحة أبناء المحافظة من عناء السفر من أجل تلقي العلاج.



