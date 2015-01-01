بيانو مشتعل يلهب الإنترنت (فيديو)

يبدو العزف مسجلا في استوديو بطبيعة الحال، نظرا لظروف التسجيل الصوتي على شاطئ البحر، التي تشكل صعوبات جمة لمهندسي الصوت. إلا أن مشهد البيانو المحترق، وعازف البيانو على شاطئ البحر، واستخدام مهارات المونتاج والحالة الوجدانية التي نقلها مخرج مقطع الفيديو، حققت، كلها مجتمعة، انتشارا واسعا في المشاهدات.



