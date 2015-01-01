أخبار تهمك.. نتيجة الثانوية العامة بـ الاسم - رقم الجلوس وموعد ظهورها رسميا من وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 سيتم اعتمادها والكشف عنها مطلع الأسبوع المقبل، ويسهل على طلاب الثانوية العامة معرفة النتيجة فور اعتمادها من جانب وزارة التربية والتعليم عبر الرابط المرفق أسفل الخبر.





وفي إطار الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر الإلكترونية، لطلاب الصف الثالث الثانوية، وفي إطار حالة التأهب داخل كل بيت لديهم طلاب في الثانوية، تستعد الأسر المصرية لاستقبال نتيجة الثانوية العامة التي من المقرر أن تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة فور اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.



وفي تصريحات صحفية، قال خالد عبدالحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات، ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة ، إن وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019، بداية الأسبوع المقبل.





وأضاف أن كنترولات الثانوية العامة، بالقطاعات الأربعة الرئيسية في: القاهرة، أسيوط، المنصورة، والإسكندرية، انتهت من أعمال تصحيح الامتحانات في مختلف المواد البالغ عددها 19 مادة.





وعن الشعبة التي حققت أعلى نسبة نجاح، كشف مصدر بالوزارة أن طلاب شعبة علمي العلوم حققوا أعلى النتائج بين طلاب الثانوية العامة، فيما يليهم طلاب شعبة الرياضيات، ثم الشعبة الأدبية.





وفيما يلي يمكن للطلاب العثور على نتيجة الثانوية العامة 2019 من الشعبة العلمية أو الأدبية والحصول عليها بكل سهولة من خلال إدخال اسمه ورقم جلوسه عبر الرابط المباشر الموفر من قبل وزارة التربية والتعليم، هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا

ويستعد أولياء الأمور للاطمئنان على نتيجة أبنائهم، لكي يستعدون لعيد الأضحى المبارك بفرح وسعادة، وقد أوضح وزير التربية والتعليم أن النتيجة يتم الإعلان عنها خلال وقت قريب جدا من خلال الرابط المباشر لموقع وزارة التربية والتعليم



