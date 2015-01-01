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برشلونة يؤمن نفسه من غدر نيمار

السبت 13/يوليه/2019 - 02:25 ص
برشلونة يؤمن نفسه من غدر نيمار
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محمد جمال
 
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أعلن اليوم نادى برشلونة الإسبانى عن تعاقده مع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان قادماً من أتليتكو مدريد، مقابل 120 مليون يورو بعد دفع الشرط الجزائى للاعب فى اللاليجا صباح اليوم.


وتعد قيمة فسخ عقد اللاعب مع برشلونة تصل ل 800 مليون يورو واللاعب عقده لمدة 5سنوات حتى يونيو 2024.


وسيصل الفرنسي إلى برشلونة غد السبت 13 يوليو، وفي اليوم ويوم الأحد 14 يوليو سيقوم بالكشف الطبي وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام ولكن لن يكون هناك جماهير بسبب أعمال الصيانة فى الكامب نو.
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