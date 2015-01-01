برشلونة يؤمن نفسه من غدر نيمار

أعلن اليوم نادى برشلونة الإسبانى عن تعاقده مع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان قادماً من أتليتكو مدريد، مقابل 120 مليون يورو بعد دفع الشرط الجزائى للاعب فى اللاليجا صباح اليوم.





وتعد قيمة فسخ عقد اللاعب مع برشلونة تصل ل 800 مليون يورو واللاعب عقده لمدة 5 سنوات حتى يونيو 2024.