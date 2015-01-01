مجزرة في باريس سان جيرمان.. على رأسها هدف برشلونة
السبت 13/يوليه/2019 - 02:20 ص
محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن باريس سان جيرمان يخطط للتخلص من عدد كبير من اللاعبين ابرزهم نجم الفريق نيمار دا سيلفا الذى أصبحت علاقته مع إدارة الفريق غير جيدة وأصبح أمر عودة العلاقة بينهما غير مطروح ومغلق.
وذكرت صحيفة "فرانس فوتبول" أن باريس سان جيرمان قرر التفاوض على بيع نيمار وعدد كبير من اللاعبين أبرزهم أيضاً الحارس كيفن تراب الذى أعير العام الماضي لصفوف إينتراخت فرانكفورت الألمانى وأيضاً توماس مونييه وتشوبو نوتينج وكريستوفر نكونو.
وأشارت صحيفة "لو باريزيان" أن نيمار غاب عن المران الأول لإستعدادات باريس للموسم المقبل وإبلاغه الإدارة أنه سينتظم الأثنين القادم.
ويذكر أن اللاعب يريد العودة لفريقه القديم برشلونة بعد أن رمل عنه عام 2017 لباريس مستغلاً الشرط الجزائى وقتها.
وذكرت صحيفة "فرانس فوتبول" أن باريس سان جيرمان قرر التفاوض على بيع نيمار وعدد كبير من اللاعبين أبرزهم أيضاً الحارس كيفن تراب الذى أعير العام الماضي لصفوف إينتراخت فرانكفورت الألمانى وأيضاً توماس مونييه وتشوبو نوتينج وكريستوفر نكونو.
وأشارت صحيفة "لو باريزيان" أن نيمار غاب عن المران الأول لإستعدادات باريس للموسم المقبل وإبلاغه الإدارة أنه سينتظم الأثنين القادم.
ويذكر أن اللاعب يريد العودة لفريقه القديم برشلونة بعد أن رمل عنه عام 2017 لباريس مستغلاً الشرط الجزائى وقتها.
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