بيل يرفض اقتراح مدريد بالرحيل في الصيف



رفض الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، فكرة الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.





وكان مدريد، طالب بيل بالرحيل بعد تدني مستواه وانخفاض قيمته التسويقية، حيث بات ثاني لاعبا بالفريق في انخفاض قيمتهم التسويقية.





وأكدت صحيفة "أس الإسبانية" أن القيمة السوقية للاعب الويلزي جاريث بيل تصل لأدنى مستوياتها ، وريال مدريد يرغب في رحيله حيث يحتل لاعب ريال مدريد المركز الثاني كأكثر لاعبي ريال مدريد شهدت قيمتهم السوقية انخفاضًا خلال عام خلفًا للبرازيلي مارسيلو.





وأضافت، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، اجتمع معه وأكد له أنه ليس ضمن حساباته خلال الموسم المقبل وأن الخيار الأفضل بالنسبة لكافة الأطراف هو البحث عن وجهة أخرى له.





وأشار وكيل أعماله بارنيت في عدة مناسبات إلى أنه مستمر مع ريال مدريد وأنه لم يتلق أي عرض رسمي يقتضي رحيل موكله عن فريقه الحالي.