30 مليون مشاهدة للإعلان التشويقي لفيلم "Jumanji 2" (فيديو)





نشرت الشركة المنتجة لـ "Jumanji" الإعلان التشويقي الأول للجزء الثاني من الفيلم.





وحقق البرومو عدد مشاهدات قياسي تجاوز الـ 30 مليون مشاهدة.





وقرر القائمون على الفيلم عرض في أعياد الكريسماس في سبتمبر المقبل.





الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأخير 90 مليون دولار، تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان.



