لطلاب الثانوية العامة.. 74 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات.. وبدء امتحانات الجامعات التكنولوجية اليوم

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ستبدأ الدراسة فى شهر سبتمبر المقبل فى ثلاث كليات تكنولوجية جديدة بالجامعات والتى تشمل (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة، جامعة الدلتا التكنولوجية: كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة، جامعة بني سويف التكنولوجية: الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة.





وتبدأ اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية بدءا من اليوم السبت حتى 20/7/2019 بالمعهد الفني الصناعي بالمطرية (القاهرة) وكلية التعليم الصناعي بجامعة بني سويف (بني سويف)، والمعهد الفني الصناعي بقويسنا (قويسنا محافظة المنوفية).





وتقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة ٢٠٪ من إجمالي عدد المقبولين، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، ونظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجى المعاهد المتوسطة بنسبة ٨٠٪ من إجمالي عدد المقبولين للعام الدراسي 2018/2019، ولجميع المتقدمين اختبارات قبول.





وأكد سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام بمكتب التنسيق ان الموقع الإلكترونى للتنسيق بدأ فى استقبال رغبات الطلاب الثانوية العامة لإجراء اختبارات القدرات، بخلاف معامل الكليات بالجامعات التي حددتها وكان قد بلغ المتقدمين االقدرات 74 ألف طالب وطالبة.

وتستمر اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، حتى 20 يوليو الحالى، لكليات "الإعلام – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقة".