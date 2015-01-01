حملات نظافة مكثفة في بلقاس ترفع 127 طن قمامة بالدقهلية

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أعلن اللواء حسام لبيب محمد رئيس مركز ومدينة بلقاس في محافظة الدقهلية عن رفع ١٢٧ طن قمامه من نطاق بلقاس.



وقاد الحملة محمود طلبه المشرف العام على منظومه النظافه برئاسة المركز وتم رفع ١٢٧ طن وتوصيلهم إلى مصنع تدوير القمامه بقلبشو بالتعاون مع المهندس احمد وجيه مدير الحمله الميكانيكية وعبدالفتاح الحفنى مدير النظافه بمجلس المدينه



وكلف الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية كلا من رئيسي حي شرق وغرب المنصورة بالتنسيق مع مديرية التموين بمراجعة أوضاع جميع منافذ البيع لمختلف السلع الغذائية واللحوم والخضروات.



وشدد شاروبيم، على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إلغاء ترخيص أية منافذ تخالف شروط الرخصة التي تم منحها بغرض البيع بأسعار اقل من سعر السوق بنسبة لا تقل عن 20%،وقال شاروبيم إننا منحنا الترخيص للمنافذ بالمجان للتخفيف عن المواطنين بتوفير السلع بأسعار مخفضة.



كما كلف محافظ الدقهلية رئيسي حي شرق وغرب المنصورة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والصحة للمرور الدوري على المنافذ والمحلات والمولات للتأكد من مدى صلاحية السلع المعروضة للتداول والبيع