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هجوم مسلح على قاعدة روسية في سوريا باستخدام طائرات بدون طيار

السبت 13/يوليه/2019 - 01:16 ص
هجوم مسلح على قاعدة روسية في سوريا باستخدام طائرات بدون طيار
الجيش الروسى فى سوريا - صورة أرشيفية
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 أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أليكسي باكين، اليوم الجمعة، أن مسلحين، حاولوا مرة أخرى اليوم مهاجمة قاعدة حميميم الروسية الجوية في سوريا باستخدام طائرات بدون طيار، وقد تصدت للهجوم وسائل سلاح الدفاع الجوي الروسي المناوبة، ولم يصب أحد.
 
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن باكين قوله: "حاول مسلحون من جماعات مسلحة غير شرعية مهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية الليلة باستخدام طائرات بدون طيار من أراضي منطقة خفض التصعيد بإدلب، وقامت وسائل الدفاع الجوي الروسي في الوقت المناسب بكشف وتدمير ثلاث طائرات بدون طيار على مسافة آمنة من القاعدة الجوية".
 
وأضاف باكين، أنه نتيجة للهجوم لم تقع إصابات أو أضرار مادية، وتعمل القاعدة الجوية الروسية بشكل طبيعي وكالمعتاد.

يذكر أن بقايا تنظيم جبهة النصرة الإرهابي تتمركز في منطقة إدلب، والتي يوجه متشددوها ضربات استفزازية ضد المناطق المجاورة ويهددون قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية.
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