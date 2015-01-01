"الأسطورة والمعلم" تحصد تفاعلا ضخما بعد ساعات قليلة من نشرها

روج المطرب سعد لمجرد، لأغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "إنساي"، والذي اشترك فيها مع الفنان محمد رمضان.

وظهر رمضان مع سعد خلال جانب من كواليس أغنيتهما الجديدة بعنوان إنساي، حيث يرتدي محمد رمضان قميصا مفتوحا يعمل على استعراض عضلاته، ومرتديا كاب ونظارة سوداء وسلسلة ذهبية حول رقبته، بينما ظهر سعد لمجرد صابغا شعره باللون الأصفر، ومرتديا "جاكت شتوي أسود".





وعلق لمجرد على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام": "قريبا جدا الاسطورة المعلم".





وحصدت الصورة تفاعلًا ضخما من جمهور النجمين خلال ساعات قليلة جدًا من نشرها.





ومن المقرر أن يطرح محمد رمضان وسعد لمجرد الدويتو قريبا، حيث المتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا.





وكان سعد لمجرد قد أعلن في وقت سابق عبر حسابه على انستجرام، عن أغنية تجمعه بمحمد رمضان، وكتب: "أغنية الصيف إن شاء الله مع أخي محمد".