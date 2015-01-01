سموحة يكشف حقيقة التفريط في نجمي الفريق للقطبين

نفى المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، وجود مفاوضات بين الأهلي والزمالك ونادي سموحة بخصوص ثنائي الفريق السكندري، حسام حسن مهاجم الفريق، وحارس المرمى محمد أبوجبل على الترتيب.





وكتب رئيس سموحة، مساء اليوم الجمعة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي:"تويتر":لا توجد أي مفاوضات بين سموحة والأهلي بخصوص اللاعب حسام حسن".





وأضاف عامر في تغريدة أخرى حول دخول الزمالك في مفاوضات مع فريقه لضم الحارس محمد أبوجبل وكتب:"لا توجد مفاوضات بين سموحة والزمالك بخصوص محمد أبو جبل".





يذكر أن الزمالك بات قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع محمد عواد حارس الإسماعيلي الذي أبلغ إدارة ناديه برغبته في الرحيل.





وانتشرت عدة أنباء خلال الفترة الأخيرة بشأن دخول الأهلي والزمالك في مفاوضات مع ثنائي سموحة قبل أن ينفى ذلك رئيس الفريق السكندري.