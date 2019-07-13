"الناس بتروح وبتجي واليسار بتبقى ملكة قرطاج".. هكذا جاء رد إليسا على مدير مهرجان قرطاج

كتبت الفنانة اللبنانية إليسا تغريدة في تويتر اليوم الجمعة 12 جويلية 2019 ، أكدت من خلالها أنها تبقى ملكة قرطاج. وقالت في هذا الإطار "الناس بتروح وبتجي واليسار بتبقى ملكة قرطاج".





وتأتي تغريدة إليسا ردا على مدير مهرجان قرطاج الدولي مختار الرصاع، الذي عبر خلال استضافته في برنامج 'كورنيس على موزاييك، عن عدم إستصاغته للفنانة 'اليسا' ولصوتها، قائلا "إليسا ما تعجبنيش..هذا موقفي كمدير لمهرجان قرطاج".





وأضاف الرصاع أنه يعتبر أنها لا يجب أن تبرمج في المهرجان، وتابع "إذا تقلي نجوى كرم صوت هايل اوكي، جوليا بطرس، شيرين عندها إحساس..".