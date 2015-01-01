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مصرع وإصابة 3 سيدات دهستهن سيارة نقل في وسط نجع حمادي بقنا

السبت 13/يوليه/2019 - 12:59 ص
مصرع وإصابة 3 سيدات دهستهن سيارة نقل في وسط نجع حمادي بقنا
إسعاف - صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
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لقيت ربة منزل مصرعها، فيما أصيب سيدتين أخرين، بعد أن دهستهن سيارة ربع نقل بشارع بورسعيد مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وكان اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا يفيد مصرع نعمات حسن اسماعيل، 62 عامًا، ربة منزل مقيمة بقرية هو بنجع حمادي، وإصابة ليلى عابدين سليمان احمد، 40 عاما، وابنتها نور سليم السيد، 10 أعوام، بعد أن صدمتهن سيارة ربع نقل بشارع بورسعيد مدينة نجع حمادي، وتم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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