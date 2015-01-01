الأرصاد: قياس درجات الحرارة ليس بتلك البساطة ويعتمد على الكثير من الآليات والدراسات الدقيقة

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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة في مجال الأرصاد الجوية تنافس الدول المتقدمة من حيث الدقة وأبحاث وتدريب وتحليل، مشيرًا إلى أن هناك تطوير مستمر في الهيئة.



وأضاف عبد العال، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المركز لديه مراكز عالية على المستوى العربي والأفريقي والدولي.



وأشار إلى أن تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بقياس درجات الحرارة غير دقيقة، مؤكدا أن هاتفه الشخصي يسجل الكثير من درجات الحرارة الخاطئة.



وأوضح أن قياس درجات الحرارة ليس بتلك البساطة، ولكنه يعتمد على الكثير من الآليات والدراسات الدقيقة المتعارف عليها عالميا، للتعرف حالة الطقس وقياس درجات الحرارة.



وأشار إلى عدم دقة مؤشر الحرارة الخاص بالسيارة في تحديد درجات الحرارة الخارجية، مضيفًا أن حرارة المحرك تؤثر علي المؤشر فلا يستطيع قراءة الطقس بدقة.

