الخارجية تطالب سفير الإتحاد الأوروبي بتونس بتوضيح حول "تصريحاته الصادمة" في جريدة لوموند

قامت وزارة الشؤون الخارجية يوم أمس الخميس 11 جويلية 2019، باستدعاء سفير الإتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغاميني إلى مقر الوزارة.





وقد تمّت دعوة برغاميني للإستفسار حول فحوى الحوار الذي أدلى به إلى جريدة" لوموند الفرنسية"، والمتعلّق بالوضع في تونس وتصريحاته التي وصفت بالجريئة والصادمة للأوساط الرسمية التونسية.





وحسب ما أفادت به 'موزاييك' نقلا عن مصدر مسؤول، فإنّ سفير الإتحاد الأوروبي بتونس إعتذر عمّا أثاره الحوار من ردود فعل.