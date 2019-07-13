سمير فرج لـ مجلس الدراويش : "جمهور الإسماعيلي مش بيتضحك عليه"

أبدى أحمد سمير فرج لاعب الاسماعيلي السابق، استياؤه من أداء مجلس الادارة الحالي بقيادة ابراهيم عثمان.

وقال فرج في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "الموضوع زاد عن حده، الاسماعيلي في تراجع مستمر".

وأردف : الاسماعيلي نادي ليس فقير ولكن في النهاية لا يدعم بشكل جيد.





واردف : لاعبي الفريق أقوى من النادي، لابد ان يكون مجلس الادارة لديه شخصية أقوى من ذلك.





وتابع : هناك بعض الحلول، لابد من توفير موارد ثابته، وان يكون هناك نظره اخرى لبعض العقود بالفريق، وان يكون هناك "عين جيدة" لاختيار صفقات جديدة واحتياجات الفريق.





واتم كلماته : جمهور الاسماعيلي "بيفهم ومش بيتضحك عليه"