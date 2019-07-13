رسميا.. تعيين الحكم الأثيوبي تيسيما في لقاء السينغال وتونس بنصف نهائي 'الكان'
السبت 13/يوليه/2019 - 12:08 ص
مروى الجلاصي
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عيّن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما لإدارة لقاء الدور نصف النهائي بين السينغال وتونس، الذي يحتضنه ملعب 30 جوان بالقاهرة.
كما تم تعيين السوداني وليد أحمد علي مساعدا أولا، والمنغولي أوليفيي سافاري مساعدا ثانيا وبرنار كامي من السيشال حكما رابعا.
وسيدور لقاء النصف نهائي بين تونس والسينغال بملعب 30 جوان في القاهرة، يوم الأحد 14 جويلية 2019، بداية من الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والخامسة مساء بتوقيت تونس.
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