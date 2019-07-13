ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسميا.. تعيين الحكم الأثيوبي تيسيما في لقاء السينغال وتونس بنصف نهائي 'الكان'

السبت 13/يوليه/2019 - 12:08 ص
رسميا.. تعيين الحكم الأثيوبي تيسيما في لقاء السينغال وتونس بنصف نهائي 'الكان'
Advertisements
طباعة
مروى الجلاصي
 
Advertisements
عيّن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما لإدارة لقاء الدور نصف النهائي بين السينغال وتونس، الذي يحتضنه ملعب 30 جوان بالقاهرة.

كما تم تعيين السوداني وليد أحمد علي مساعدا أولا، والمنغولي أوليفيي سافاري مساعدا ثانيا وبرنار كامي من السيشال حكما رابعا.

وسيدور لقاء النصف نهائي بين تونس والسينغال بملعب 30 جوان في القاهرة، يوم الأحد 14 جويلية 2019، بداية من الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والخامسة مساء بتوقيت تونس.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم