مروان خوري يودع والدته بكلمات مؤثرة: "إلى الملتقى يا ملاكي"
السبت 13/يوليه/2019 - 12:15 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
شارك الفنان مروان خوري، جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة لتشييع جنازة والدته اليوم إلى مثواها الأخير.
وعلق "خوري"، على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي قائلًا: "ودّعتك اليوم يا امي يا حبيبتي...إلى الملتقى يا ملاكي".
وكانت أسرة الفنان اللبناني مروان خوري، قد أعلنت عن رحيل والدته السيدة نسيما مارون نطانيوس، ويقام العزاء يومي السبت والأحد في دار رعية كنيسة السيدة عشميت.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- صراخ وبكاء ولافتة غريبة.. 4 مشاهد ملفتة من جنازة شادية (فيديو وصور)
- وزير الثقافة وأشرف زكي وخالد عبدالجليل يشاركون في جنازة علي أبو شادي
- "طفل" تغزلت به أحلام فأصبح نجمًا لبنانيًا
- وفاة والدة مروان خوري بعد صراع مع المرض
- بعد رحيل والدته.. نجوي كرم تشاطر مروان خوري أحزانه
- إليسا لـ مروان خوري: أحر التعازي لك في وفاة والدتك
- بعد رحيل والدته.. كارول سماحة لـ مروان خوري: حافظ على قوتك
- أول تعليق لـ مروان خوري بعد رحيل والدته
- تأجيل حفلات مروان خوري حدادًا على رحيل والدته
- عاصي الحلاني لـ مروان خوري: "ما أصعب رحيل الأم"