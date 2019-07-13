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مروان خوري يودع والدته بكلمات مؤثرة: "إلى الملتقى يا ملاكي"

السبت 13/يوليه/2019 - 12:15 ص
مروان خوري يودع والدته بكلمات مؤثرة: إلى الملتقى يا ملاكي
مروان خوري
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الفجر الفني
 
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شارك الفنان مروان خوري، جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة لتشييع جنازة والدته اليوم إلى مثواها الأخير.

وعلق "خوري"، على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي قائلًا: "ودّعتك اليوم يا امي يا حبيبتي...إلى الملتقى يا ملاكي".

وكانت أسرة الفنان اللبناني مروان خوري، قد أعلنت عن رحيل والدته السيدة نسيما مارون نطانيوس، ويقام العزاء يومي السبت والأحد في دار رعية كنيسة السيدة عشميت.
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