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علي غيط يكشف حقيقة حملة سحب الثقة من إدارة الإسماعيلي

السبت 13/يوليه/2019 - 12:11 ص
علي غيط يكشف حقيقة حملة سحب الثقة من إدارة الإسماعيلي
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أحمد شاكر
 
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تحدث علي غيط عضو مجلس إدارة الإسماعيلي السابق، عن حملة جماهير الدراويش حول سحب الثقة من مجلس إدارة الفريق. 


وقال غيط خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "جمهور الإسماعيلي مظلوم فيما يحدث، ولا يعرفون مستقبل الفريق إلى أين، فهو كان دائما يساند الإدارة لكن ظنهم خاب مما دفعهم للقيام بشئ جديد".


 وأكمل: "الحملة غير قانونية وليس هناك قائدا لها، الشباب هم أصحاب الفكرة، ووصلوا رسالة عدم رضاهم بالمجلس بكل أدب".

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